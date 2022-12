Am Wochenende Café im Gärtchen bietet kleinen Weihnachtsmarkt

Kleve-Keeken · Am 11. und 12. Dezember bietet das beliebte Café am Deich in Keeken ein weihnachtliches Angebot. Was es drinnen und draußen zu sehen gibt.

08.12.2022, 05:45 Uhr

Gezeigt werden auch weihnachtliche Dekorationen. Foto: Katrin Hansen