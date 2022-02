Jugendcafé in Kleve : Café Hope hat jetzt auch sonntags geöffnet

Sozialpädagogin Tina van Laar (rechts) freut sich auf den gemeinsamen Brunch in gemütlicher Atmosphäre. Foto: SOS Kinderdorf

Kleve Das Kinder- und Jugendcafé Hope öffnet seit Jahresbeginn auch einmal im Monat am Sonntag. Kinder und Jugendliche können dann zwischen 10 und 14 Uhr Zeit im offenen Jugendtreff an der Kalkarer Straße 2 in der Klever Unterstadt verbringen.

Die nächsten Termine sind am 6. März, 3. April, 15. Mai und 5. Juni. Nach den Sommerferien soll es weiter gehen.

„Unsere Besucher haben sich gewünscht, auch mal am Sonntag vorbeikommen zu können. Im Rahmen der kommunalen ‚Aufholen nach Corona‘-Angebote bieten wir jetzt zunächst bis Sommer die neuen Öffnungszeiten an. Der Zuspruch ist hoch“, sagt Sozialpädagogin Tina van Laar. Ihre Kollegin Ariane Ingenpaß sagt: „Es ist für uns wichtig, die Wünsche der Mädchen und Jungen, die regelmäßig zu uns kommen, zu berücksichtigen.“

Neben den Sonntagsöffnungszeiten ist das Kinder- und Jugendcafé regulär montags von 14 bis 18, dienstags und mittwochs von 14 bis 19.30 sowie donnerstags von 13.30 bis 18 und freitags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Jeden Donnerstag findet speziell für jüngere Besucher zwischen 14 und 17 Uhr der Kids-Point statt. Hier basteln die sieben- bis zwölfjährigen Mädchen und Jungen Schlüsselanhänger, Origami-Tiere und Filzmonster oder stellen Pralinen, Bruchschokolade und Osterhasen selbst her.

Für alle, die am Kinder- und Jugendcafé nur vorbeispazieren möchten, hat sich das Pädagoginnen-Team auch eine Aktion ausgedacht. „Wir bieten ‚action-atthe-window‘ an“, sagt van Laar. Dabei gehe es um kleine Ratespiele, Rätsel oder Witze, die an der großen Fensterfront des Kinder- und Jugendcafés zum Mitmachen anregen.