Auch für Besucher Café auf Burg Ranzow öffnet wieder seine Tore

„Viele unserer Ehrenamtlichen sind schon Jahrzehnte mit der Burg Ranzow verbunden, manche jedoch leider nun aus Altersgründen ausgeschieden“, erklärt die Bereichsleiterin Hausservice Margret Rütjes. „Um auch weiterhin allen gerecht zu werden, wäre es toll, wenn sich Interessierte melden würden, die eine sinnstiftende Tätigkeit suchen.“ Brigitte Brauers, die im Café und am Empfang der Burg Ranzow ehrenamtlich tätig ist, sagt: „Man bekommt so viel von den Bewohnern zurück, egal ob in Worten oder in Gesten.“