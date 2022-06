Auszeichnung : Bundesverdienstkreuz für Roland Katzy

Kreis Kleve Landrätin Silke Gorißen überreichte dem SPD-Politiker Roland Katzy die Auszeichnung. Der Klever trat im Jahr 1972 in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) ein und war seit diesem Zeitpunkt politisch in vielen Ämtern sehr aktiv.

Katzy, so die Landrätin weiter, habe sich über Jahrzehnte mit großem, persönlichen Engagement in vorbildlicher Weise ehrenamtlich eingesetzt. „Ihr Privatleben stellten Sie oftmals hinten an, um sich für andere Menschen einzusetzen“, sagte die Landrätin in ihrer Laudatio. „Hierdurch haben Sie sich über viele Jahre ein großes Maß an Sympathie und an Anerkennung erworben. Ihr verdienstvolles ehrenamtliches Engagement ist auszeichnungswürdig!“