Arboretum am Forstgarten Kleve : Bundesförderung für den Obstbaum-Park im Amphitheater

Arboretum am Forstgarten Kleve

Kleve Der Bund fördert Zweidrittel der Kosten für das geplante und im Parkpflegewerk verankerte Arboretum neben dem Moritz-Kanal im Klever Barockgarten.

Das im Parkpflegewerk für Kleves Amphitheater mit Prinz-Moritz-Kanal und Forstgarten geforderte „Arboretum“ auf dem Gelände des ehemaligen Kinderheims Münze wird mit Bundesmitteln bezuschusst. „Im Rahmen des Förderprogramms ,Modellprojekte zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen’ der Bundesregierung wird die Umsetzung des Obstbaum-Aboretums im neuen Tiergarten Kleve mit gut 218.000 Euro gefördert“, sagt der CDU-Abgeordnete Stephan Rouenhoff. Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks zeigt sich erfreut und sagt: „Grünanlagen leisten in Städten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Mikroklimas. Es ist bekannt, dass die Temperaturen in dicht bebauten Gebieten drei bis vier Grad höher liegen können als im Umland – mit Grünlagen kann hier aktiv entgegengewirkt werden.“