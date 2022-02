Diskussion um Baugrundstücke : Bürgerversammlung für die Poststraße geplant

Blick über die Fläche zwischen Poststraße, Wasserweg und Wald. Hier möchte die Stadt einen Bebauungsplan aufstellen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Die Diskussion um das Baugebiet direkt am Wald geht in die nächste Runde. Der Rat leitete das Verfahren gegen die Stimmen von Grünen und Offenen Klevern ein. Einen Projektplaner für die Ringstraße wird es nicht geben.

Die Stadt plant, auf der Fläche zwischen Wasserweg, Poststraße und dem Wald auf dem Naturschutzgebiet des ehemaligen Truppenübungsgeländes ein neues Wohngebiet für mehr als ein Dutzend Häuser zu entwickeln. Das Gelände ist im Flächennutzungsplan bereits zur Wohnnutzung vorgesehen, jetzt müsste ein Bebauungsplan das Vorhaben konkretisieren. Allerdings ist die komplette Fläche in Privatbesitz: Das Gros der Grundstücke sind die Gärten der Häuser entlang des Postwegs.

Einer der Grundstücksinhaber war an die Stadt herangetreten, hier ein Baugebiet zu entwickeln. Die anderen Anwohner sind bis jetzt gegen das Vorhaben, aus ihren Gärten teuren Baugrund zu machen. Die Einleitung des Verfahrens stand jetzt im Rat der Stadt zur Diskussion und wurde auch mit Mehrheit beschlossen. Starten soll es mit einer Bürgerversammlung, in der die Stadt nochmals ihre verschiedenen Varianten, wie man das Gebiet überplanen könnte, vorstellen will. Denn Kleves Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer glaubte, bei den Anwohnern ein „Informationsdefizit“ erkannt zu haben. Deshalb wolle man mit einer Bürgerversammlung in das Verfahren einsteigen und dort in aller Ruhe über die Möglichkeiten, die auf dem Tisch liegen, diskutieren. Man habe ja auch Zeit und mit der Einleitung des Verfahrens sei noch nichts festgezurrt.

Anne Fuchs von den Offenen Klevern lehnte schon die Einleitung des Verfahrens ab: „Die Anwohner sind doch dagegen, warum sollen wir dann über ein Verfahren diskutieren, das keine Aussicht auf Erfolg hat.“ Auch Grünen-Fraktionschefin Hedwig Meyer-Wilmes sieht keinen Grund, das Bebauungsplan-Verfahren einzuleiten: Hier entstünde doch dann ein regelrechtes neues Quartier anstelle von Grünland. Und man müsse sich fragen, ob ein Plan mit Straße durch Grünland und links und rechts Häusern noch zeitgemäß sei. Zudem seien weder Rat noch Eigentümer vorher informiert gewesen. Rauer versprach, dass es künftig eine bessere Abstimmung zwischen Rat und Bauverwaltung geben solle. Außerdem, so auch Bürgermeister Wolfgang Gebing, habe die Stadt mehrere Planungsvarianten, die vorgestellt werden sollen. Das Gebiet liege nah am Waldrand, aber auch nah an Schulen, Kitas und Nahversorgung.

Josef Gietemann (SPD) riet, ins Verfahren einzusteigen, damit man alle Für und Wider abwägen könne. Man sei an einem Punkt, an dem noch alle Möglichkeiten offen seien. Gerd Driever (CDU) sah das als ein Angebot an die Bürger, sich zu informieren und so alles besser abwägen zu können. Ganz klar aber sei, dass es hier keine Eingriffe in Eigentum geben werde. Dazu Gebing: Selbst falls irgendwann ein Bebauungsplan beschlossen werden sollte, wäre keiner verpflichtet, zu bauen.

SPD-Fraktionschef Christian Nitsch schloss sich Gietemann und Driever an: Es sei richtig und nachvollziehbar, dass die Verwaltung hier in eine planerische Vorleistung gegangen sei. Nach einem vernünftigen Abwägungsprozess könne dann eine Entscheidung getroffen werden und die Anwohner hätten nach einem Beschluss Sicherheit. Brigitte Wucherpfennig (SPD) sekundierte: „Wir können gar nichts anderes machen als das Verfahren einzuleiten“. Man müsse nicht nur die Gegner eines Baugebietes sehen, sondern auch die vielen Bauwilligen, die keinen Baugrund finden. Schließlich wurde nach langer Debatte – Udo Janssen (CDU) hatte per Satzungsantrag Schluss der Diskussion beantragt – gegen die Stimmen von Grüne und Offene Klever das Verfahren mit Betonung auf einer Bürgerversammlung eingeleitet.