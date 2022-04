Zuverdienst offengelegt : Kleves Bürgermeister veröffentlicht Nebeneinkünfte

Kleve Wolfgang Gebing hat seine Nebeneinkünfte offengelegt, so will es das Korruptionsschutzgesetz des Landes. Welche Posten sind aufgeführt - und wie werden diese vergütet?

Wenn die Nebeneinkünfte des Bürgermeisters einer Kommune 1200 Euro im Jahr übertreffen, müssen laut Korruptionsschutzgesetz des Landes diese Einkünfte offengelegt werden – und zwar bis zum Ende des ersten Quartals. Während das in einigen Kommunen in nichtöffentlicher Sitzung passiert, veröffentlichte Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing diese Einkünfte jetzt in der Vorlage für die öffentliche Ratssitzung.

Angeben müssen die Bürgermeister oder die Landrätin in diesem Bericht alle Einnahmen – also auf der einen Seite die für Bürgermeister meist üblichen Sitzungsgelder der Gremien der Sparkasse oder der Versorgungsbetriebe. In vielen dieser Gremien sind sie oft sogenannte geborene Mitglieder, die mit dem Amt auch den Sitz in diesem Gremieum bekommen, erklärt Gebing. Wenn es sie gäbe, müssten auch Nebeneinkünfte aus einer beruflichen Tätigkeit angegeben werden. Dazu zählen dann beispielsweise auch die oft hoch dotierten Mitgliedschaften bei RWE-Gremien als Aufsichtsräte oder Beiräte. Diese Nebeneinkünfte müssen vollständig an die Kommunen abgeführt werden. Die Offenlegung wird jedes Jahr für das vorausgegangene Jahr gemacht. Am Beispiel Gebings also für 2021. Das Gehalt des Bürgermeisters ist definiert: in einer Stadt mit bis zu 60.000 Einwohnern gibt es die Besoldungsstufe B6, das sind als Grundgehalt rund 9900 Euro monatlich, rechnet der Bund der Steuerzahler.