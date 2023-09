Spannende Personalien Bürgermeister Wolfgang Gebing baut die Klever Stadtverwaltung um

Seit Ende 2020 ist Wolfgang Gebing Bürgermeister der Stadt Kleve, in zwei Jahren will er – davon ist auszugehen – wiedergewählt werden. Doch noch in dieser Amtsperiode möchte der Christdemokrat die Strukturen in der Verwaltung neuordnen. Organisationsuntersuchungen sollen Potenziale aufzeigen, Fachbereiche sollen anders zugeschnitten und dem Fachkräftemangel im Rathaus entgegengewirkt werden.