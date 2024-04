Ärger am Heidberg Kleves Bürgermeister reagiert auf Kritik wegen Erdarbeiten auf Mülldeponie

Der Kostenpflichtiger Inhalt Protest der Anwohner gegen Erdarbeiten auf dem Deponiegelände Heidberg in Materborn treibt auch die Lokalpolitik um. Bürgermeister Wolfgang Gebing (CDU) bezog am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss Stellung. Wie berichtet wird auf der Fläche immer wieder gebuddelt, es geht um Glasfaserkabel, einen Mobilfunkmast und dessen Infrastruktur. Wütende Nachbarn fürchten Gesundheitsgefährdungen. Gebing verwies darauf, dass die Politik entschieden habe, dass der stationäre Funkmast nicht kommt – daran habe sich die Verwaltung gehalten. Stattdessen hat die Telekom einen mobilen Sender aufgestellt. Auf der Zufahrt sei ein Stromkasten installiert worden, die Kabel in Richtung Mast verlaufen oberirdisch, so Gebing. „Es wird für diesen Sendemast nicht ins Erdreich eingegriffen“, sagte Gebing. Und: „Der Gedanke, der mal verfolgt wurde, dort einen Sendemast aufzustellen, auch Bohrungen vorzunehmen, war sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss.“ Er könne die Sorgen der Anwohner verstehen.