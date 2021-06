Beschwerden über lange Wartezeiten : Bürgerbüro Kleve bietet künftig mehr Termine an

Bürgerbüro Kleve bietet künftig mehr Termine an

Kleve Das Klever Bürgerbüro hat eigene Abläufe untersucht und umgestellt. Dadurch können täglich bis zu 20 Termine zusätzlich angeboten werden, wie es nun in einer Mitteilung der Stadt Kleve heißt.

Bürger hatten sich zuletzt über lange Wartezeiten bei der Terminvergabe beschwert. In absehbarer Zeit werden einzelne Dienstleistungen, von der Beantragung bis zur Bezahlung, auch online verfügbar sein, wie es von der Stadt heißt. Für unaufschiebbare Anliegen oder dringende Angelegenheiten werden weiterhin sogenannte Notfalltermine zur Verfügung gestellt. Hierzu können Bürger ihr Anliegen an der Information des Rathauses vortragen oder eine E-Mail an [email protected] senden.