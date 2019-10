7. Oktober 1944 : In Gedenken an den „schwarzen“ Tag

Schüler der Klever Schulen lasen in der Stadthalle eindrucksvolle Berichte von Zeitzeugen vor. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Vor 75 Jahren legten alliierte Bomber Kleve in Schutt und Asche. In der Stadthalle gedachten 200 Menschen dem Inferno, das hunderten das Leben kostete und bis heute in der Stadt sichtbar ist. Schüler lasen Zeitzeugenberichte vor.

Von Maarten Oversteegen

Der 7. Oktober 1944 hat sich wie kein anderes Datum ins kollektive Gedächtnis der Stadt Kleve gebrannt. Damals sorgten 355 alliierte Kriegsflieger für ein infernalisches Bombardement, das die Schwanenstadt in seinen Grundfesten erschütterte und 562 Menschen das Leben kostete. Am Montagabend gedachten Bürgermeisterin Sonja Northing, Stadtarchivar Bert Thissen und knapp 200 Bürger in der Stadthalle dem Bombenangriff. Darunter waren auch zahlreiche Stadtverordnete, der Landtagsabgeordnete Stephan Haupt, Bürgermeister a.D. Josef Joeken und der ehemalige Stadtdirektor Manfred Palmen. Musikalisch wurde die Gedenkstunde vom Quintett bestehend aus Britta Hansen, Mirjam Hardenberg, Lena Höfkens, Anja Speh und Henning Schmeling begleitet.

„Das war der wohl schwärzeste Tag in der Geschichte unserer Stadt. Wahrzeichen, die Bürgern ans Herz gewachsen waren, lagen in Schutt und Asche“, sagte Northing. Ihr zu Folge müsse man Lehren ziehen aus dem Gedenken, das Europa der Gegenwart in Frieden und Freiheit wertschätzen und die Erinnerung an die Wirren des zweiten Weltkriegs an jüngere Generationen weitergeben.

Info Der verheerende Angriff auf Kleve Bombenangriff in Zahlen Am 7. Oktober 1944 warfen 335 britische Jagdbomber 42 Minuten lang 1728 Tonnen Sprengstoff und 4,5 Tonnen Brandbomben aufs Klever Stadtgebiet ab. Zweck der Operation Die Angriffe aus der Luft dienten dem Zweck, den Weg für Bodentruppen zu ebnen. Die besondere Tragik: Die „Operation Gatwick“ wurde am Abend des 7. Oktober gestoppt. Dieser Befehl aber erreichte die Luftstreitkräfte zu spät.

Auch zahlreiche Jugendliche folgten dem Gedenken der Stadt Kleve. Einige lasen auf der Bühne gar Zeitzeugenberichte vor. Maja Schulte, Schülerin des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums, gab die Notizen eines unbekannten Soldaten wieder, der am 7. Oktober ob seines Heiraturlaubs in Kleve weilte. Wohnhaft war der Zeitzeuge an der Borselstege. „Das Mittagessen begann ruhig“, leitet er seine Ausführungen ein. Gegen 13.30 Uhr dann habe das „Summen der Jagdbomber“ ertönt, diese umschwarmten wie Hornissen“ das Klever Stadtgebiet. „Bomben, in den Keller“, rief der Soldat seinen Liebsten zu. „Auf so eine Katastrophe war die Stadt nicht vorbereitet. Die Welt schien unterzugehen“, schreibt er. Immer wieder bedient sich der Armeeangehörige bildstarker Vergleiche: Der Kellerboden, auf dem er verzweifelt Schutz suchte, sei zu einer „stürmenden See“ geworden, das Motorengeheul der Bomber habe einer „dunklen Hölle“ geglichen.

Stadtarchivar Bert Thissen legte dar, dass das Gedenken bis heute ein wichtiges Element der Klever Erinnerungskultur sei. „Zwei Generationen haben getrauert: Eine Ewigkeit, würde man sagen. Aber die Auswirkungen sind bis heute sichtbar“, sagte Thissen. So würden noch immer Fliegerbomben auf dem Klever Stadtgebiet gefunden, allein seit 2015 seien in der Schwanenstadt vier Entschärfungen nötig gewesen. Zudem erkenne man die Notlagen und Mangelerscheinungen in Folge des Infernos noch heute im Stadtbild. Viele Häuser seien damals mit einfachem Schutt anstelle von Ziegelsteinen wiederaufgebaut worden, zahlreiche Geschäfte hätten zudem bis heute nicht mehr die ursprüngliche Höhe erreicht. Seine Schlussfolgerung: Am 7. Oktober 1944 sei das alte Kleve unwiederbringlich zerstört worden.

„Doch das Menschliche ist viel wichtiger als das Materielle“, sagte Thissen. Da seien vorrangig die vielen Toten zu beklagen, die der Luftangriff forderte. „Bürger, die die Bombenangriffe erlebt haben, tragen die Erinnerungen ein Leben lang in sich“, erklärte der Historiker. Thissen legte dar, dass sich in den nächsten Jahren ob der schwindenden Zahl an Zeitzeugen das Gedenken ändern werde: „Es wird ein Wechsel von Erinnerung zur Historie stattfinden. Dabei bleibt das Totengedenken jedoch eine humansittliche Selbstverständlichkeit.“ In der Rückschau hält er das Bombardement im Kontext der Zeit für einen „Routine-Angriff“, schockierend aber sei die Leichtfertigkeit der Bevölkerung im Umgang mit diesem und die Fehleranfälligkeit der alliierten Luftstreittruppen gewesen.