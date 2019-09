Stadtfest in der Kreisstadt : 140 Teesorten zum Bücherbummel

Spezialitäten aus vieler Herren Länder gab’s beim Streetfood-Festival auf dem Koekkoek-Platz. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Es regnete zum Stadtfest in Kleve - und trotzdem kamen die Besucher in Scharen in die City. Zum traditionellen Bücherbummel, zum Streetfood-Festival und natürlich in die Geschäfte der Innenstadt, die um 13 Uhr öffneten.

Jana Kathrin räumt ihren nostalgischen Postkartenständer eiligst ins Trockene. Er rumpelt kurz über die kleine Schwelle in ihr Fotostudio neben Haus Koekkoek, dann steht er drinnen. Nochmal liebevoll über die wie mit Kreide handgeschriebene Schrift gewischt, schaut sie von drinnen nach draußen. Die Ausläufer des Sturmtiefs über der Nordsee schickten gerade einen fürchterlichen Regenschauer über Kleve. „Dafür ist mir der Kartenständer zu schade“, sagt die Fotografin. Ihre Postkarten-Serie von Kleve zeigt die Minerva auf Werner van Ackerens Koekkoek-Turm, den Skater vor der Hochschule und natürlich die Burg, ein Blick auf Kleve über die Galleien. Schöne Karten, von denen sie bei Bedarf auch Poster macht.

Es regnete zum Stadtfest am Sonntag, immer wieder, das Wetter war trüb – und das ist in Kleve selten, wenn die Stadt zum Tag der offenen (Geschäfts)-Tür ruft. Dennoch: „Angesichts des schlechten Wetters läuft es gut“, sagen die beiden von La Tapita, während sie grobe Fritten mit Currywurst als „Ruhrgebiets-Special“ in eine flache Pappschachtel füllen. Die schmecken überraschend gut unterm großen Regenschirm auf dem Koekkoek-Platz, an dem die Sturm-Böen zerren. Hier zeigt der Koekkoek-Platz, dass er mehr kann: Die Buden des von BMW Fett&Wirtz gesponserten Streetfood-Festivals waren gut über den Platz verteilt, die Musik stimmte und die Stimmung trotz trüben Wetters auch. Ein kleiner Probelauf für den Weihnachtsmarkt, sagt Petra Hendricks vom Wirtschaft-Tourismus-Marketing der Stadt Kleve.

Info Von Herzogstraße bis Hoffmannallee Trödelmarkt Auf der Hoffmannallee war der große Trödelmarkt organisiert. Die Klever Einfallstraße war während des Stadtfestes also gesperrt. Stadtfest Der „Bücherbummel mit Streetfood-Festival“ in der City ist der letzte verkaufsoffene Sonntag im Jahres-Reigen der Stadt Kleve.

Auch Susanne Rexing vom gleichnamigen Einrichtungshaus am Platz war voll des Lobes: Das Festival zeige, dass man den Platz sehr gut für Events nutzen könne, die die Innenstadt beleben, sagt die Geschäftsfrau. Man habe sich am Vorabend dort mit Geschäftsleuten aus der Kavarinerstraße getroffen und sich ausgetauscht. Sicher helfe ein solches Fest auf dem Platz auch der Kavarinerstraße, dass die Menschen vom Hauptstrom Große Straße abbiegen in die Straße mit den vielen Inhaber-geführten Geschäften. Das sei wichtig für die Kavarinerstraße, die darunter leide, wie in der Stadt die Parkplätze verteilt werden. Im übrigen biete der Turm am Cafe-Solo und das prächtige Haus Koekkoek eine sehr schöne Atmosphäre.

Anne van Bebber nutzte das Fest, um ihren neuen Laden in der Kavarinerstraße zu eröffnen. Bis um 13 Uhr waren die Fensterscheiben noch zugeklebt, danach war die Sicht frei auf den Blickfang, eine wunderbare Regalwand voller Teesorten. 100 verschiedene sollen immer im Programm sein, derzeit gibt es sogar 140 Sorten. „Künftig werden wir uns auch nach den Wünschen unserer Kunden richten“, sagt van Bebber, die neben Tee auch Geschenk-Artikel und Deko fürs Heim bietet. Dafür wurde das einstige Schmidthausen-Atelier umgebaut: Man geht jetzt von der Straße ins Geschäft, das man durch die Schaufenster immer ganz im Blick hat.

Die gewohnt große Auswahl gab es beim Bücherbummel. Foto: Markus van Offern (mvo)