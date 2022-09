Experten aus Kleve : Brustkrebs ist häufig behandelbar

Kreis Kleve Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen – kann aber gut behandelt werden, sagen die Klever Ärzte Lubos Trnka und Katrin van Heumen.

Die Diagnose Brustkrebs ist heute kein Todesurteil mehr: Inzwischen liegt die Heilungschance nach dieser Diagnose bei 86 bis 90 Prozent. Das bestätigten bei der Telefonaktion der RP und des Katholischen-Karl-Leisner-Klinikums die Ärzte des Brustzentrums am St. Antinuis Hospital in Kleve , die leitende Oberärztin Katrin van Heumen und Lubos Trnka, Chefarzt der Frauenklinik. Die beiden Ärzte des Brustzentrums sind schon seit 20 Jahren ein eingespieltes Team.

Der Krebs muss frühzeitig erkannt werden. „Die meisten Patientinnen, die zu uns kommen, haben Veränderungen in der Brust selber ertastet“, sagt Katrin van Heumen. Die Frauen werden dann von den Frauenarzt-Praxen zum Brustzentrum überwiesen. Auch Frauen, bei denen beim Brustscreening Auffälligkeiten festgestellt wurden, kommen in der Regel über ihre Frauenarztpraxis ins Brustzentrum. Und weil das Screening hauptsächlich für Frauen zwischen 50 und 70 Jahre angeboten wird, rät van Heumen allen Frauen, sich regelmäßig selber abzutasten. Dazu bietet das Zentrum auch Kurse an, in denen dieses Tasten und das Finden von Veränderungen unter der Haut geübt werden kann. „Mamma-Care“ heißen die Kurse und können im Krankenhaus gebucht werden.

Die nötige Operation stellt inzwischen einen deutlich geringeren Eingriff dar, als noch vor Jahren, sagt van Heumen. Nach der Krebsoperation bietet das Brustzentrum dann eine aufbauende rekonstruktive Operation an. Dabei wird darauf geachtet, dass beispielsweise keine Delle zurückbleibe, wo etwas entnommen wurde, erklärt van Heumen. Hier arbeite man zusätzlich mit einem Ärzteteam der Radboud-Universität in Nimwegen um Prof. Dietmar Ulrich zusammen, das zu diesen Operationen ins St. Antonius-Hospital kommt. Die beiden Oberärzte des Nimweger Teams wohnen in Kleve, was die Wege kürzer macht, sagt Trnka. Ulrichs Schwerpunkt liegt dann in der Rekonstruktion komplexer Defekte nach Tumoren, Unfällen oder angeborenen Abweichungen. Denn neben der Wiederherstellung von Form und Funktionen spiele auch das ästhetische Erscheinungsbild eines rekonstruktiven Eingriffs eine nicht unwichtige Rolle, so van Heumen.