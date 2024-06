Besondere Gastronomie So wird die große Geburtstagsfeier am Klever Turm

Es soll richtig gefeiert werden, und das Programm der geplanten Fete ist einfach und prägnant erklärt: Der Ort ist das Programm“, sagen Bruno Schmitz und Reinhard Berens. Und der Ort ist der Turm. Der auf dem Klever Berg, der einmal ein Aussichtsturm war, bevor die Bäume so hoch wurden, dass man nicht mehr auf Kleves Dächer, sondern in die Baumwipfel schaut. Es soll eine Geburtstagsfeier für den Wandel des Ortes werden – denn exakt am Samstag, 13. Juli 2013, vor elf Jahren also, sei man am Turm mit der Idee gestartet, Genuss anzubieten in einer Gastronomie und eine weitere Aufführungsstätte für Kulturveranstaltungen zu schaffen, blickt Schmitz zurück. Zuvor habe man die Gastronomie am Turm umgebaut, davor, am 7. November 2011, bei der Stadt den Antrag gestellt, das heruntergekommene Gebäude des Restaurants am Fuße des Turms kaufen zu dürfen. Genau ein Jahr später, am 7. November 2012, habe man den Zuschlag erhalten.