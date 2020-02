mensch & Stadt : Stunk made in Kleve

Wenn der „68er“ in der Kabarett-Nummer zum „68er“ wird: Bruno Schmitz im Kölner E-Werk unmittelbar vor Beginn der Sitzung, schon im Kostüum einer Nummer über „Parents for Future“. Foto: Matthias Grass

Kleve Bruno Schmitz gehört zu den Gründungsmitgliedern der Stunksitzung. Inzwischen 73 Jahre alt, steht der Klever immer noch auf der Bühne im E-Werk und ist bei elf Nummern dabei. An Aufhören denkt Schmitz nicht. Eher im Gegenteil.

Bruno Schmitz steht an einem runden Tisch im Nebensaal des Kölner E-Werks und badet in den Gratulationen zur gelungenen Stunksitzung. Da gab’s gerade das große Schluss-Tableaux aller Aktiven unter frenetischem Beifall der wie immer ausverkauften „Arena“, die Zugaben von Köbes Underground sind verhallt, das rhythmische Klatschen ist verstummt. Jetzt kommt Musik vom Band für Gäste und Aktive, die den Abend hier im Nebensaal ausklingen lassen. In elf Nummern stand Schmitz oben im Scheinwerferlicht, die tobenden Massen zu seinen Füßen. Er deklamierte, er sang, er turnte über die Bühne, wirkte als „Parents for Future“ in der Maske mit langen blonden Haaren wie Iggy Pop, war wenig später Professor der Psychiatrie im weißen Kittel, dann schmetterte er als Karell Gott ein Goodbye für die Engländer in den Saal. Jetzt trägt der Klever eine bunte Narrenmütze auf dem Kopf und strahlt: Die Stunksitzung 2020 war gelungen, diese und die mehr als drei Dutzend vorher. Ein Dutzend Mal darf er noch auf die Bühne, ein Dutzend Mal im Applaus baden und später am runden Tisch im Nebensaal die Gratulationen der Gäste genießen. Über 60 Mal wird der 73-Jährige in dieser Session auf der Bühne gestanden haben. Jedes mal vor weit über 1000 Besuchern.

Schmitz ist ein alter Hase – und trotzdem immer wieder wie elektrisiert, wenn Köbes Underground das Intro anstimmt und die Truppe mit dem wechselnden Elferrat einläuft, sagt er. 1984 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern, als die Stunksitzung in der Mensa der Kölner Uni erfunden wurde. Als karnevalistischer Antikarneval. Schmitz war mit Didi Jünemann als Laut&Lästig im Geschäft und galt als Kabarett-Profi. Er hatte gegen den Brüter mobil gemacht, er tourte mit Laut&Lästig. 1984 war Jürgen Becker der Präsident der Sitzung. Der hat sich inzwischen von der Stunksitzung verabschiedet und als Solo-Künstler Karriere gemacht. Schmitz hat sein Standbein Kulturbüro Niederrhein auf- und ausgebaut und bespielt die Bühnen des Unteren Niederrheins mit Kabarett und Comedy jeglicher Art. Laut&Lästig ist Vergangenheit. Manchmal sind die beiden in einer Nummer der Stunksitzung vereint.

Info Stunksitzung im Fernsehen und in Kevaler Kabarett unterm Dach Mit „Stunk unplugged“ gastiert das Ensemble am 23. April im Kabarett unterm dach in Kevelaer. Im Sommer kommt Köbes zur Cinque-Sommernacht. Im Fernsehen (drittes Programm WDR): am Donnerstag, 20 Februar, Stunksitzung 2020 (ein Zusammenschnitt) von 22.10 bis 23.40, anschließend folgt 30 Jahre Köbes Underground. Am Sonntag (Nachts), 23. Februar, 1 Uhr bis 4 Uhr „Die lange Stunksitzung“.

Schmitz steht gleich in der ersten Nummer oben – als Altrocker aus den 1968er Jahren. Demo-Kampferprobt gibt man sich angesichts der Kinder, die Freitags für die Zukunft protestieren. Doch die im Grunde saturierten Alt-Revoluzzer werden mit viele Ironie vorgeführt: da steht ein besserwisserisches Lehrerpaar mit Grünen-Plakat neben einem Hippie-Pärchen und eben den 68er-Altrockern auf der Bühne, die ihre Kids von Fridays for Future anfeuern: Damals, ja damals, da habe man noch zum Pflasterstein gegriffen, sagt Schmitz skandiert alte Sponti-Parolen. Doch als es den Alt-Revoluzzern an ihre Errungenschaften, den SUV, den VW-Bus geht, da kennen sie keinen Spaß mehr. Böse ist die Nummer, in der Schmitz als Opa in einem Refugee-Monopoly seine Enkel fertig macht: Die Familie – Kinder, Eltern, Opa – spielen Refugee und die Erwachsenen müssen verhindern, dass ihre Kinder eine bessere Welt erleben dürfen: Die haben die „Arschkarte“ gezogen und müssen die Flüchtlinge spielen.

„Das war richtiges Kabarett“, sagt Schmitz nach der Sitzung. Richtig: Auch in diesem Jahr punktet die Sitzung mit herrlichen Klamauknummern aber auch mit bösem Kabarett. Eigentlich war unter der Moderation von Präsidentin Biggi Wanninger alles wichtige drin: Klima, Kirche, Karneval und Gesellschaftskritik, Trump und die Engländer, die drei „Superweiber“ AKK, Uschi (von der Leyen) und die Mutti (Merkel). Kurz: Die Frauenpower von der CDU. Auch wenn das Ensemble langsam in die Jahre kommt - Patina hat die Sitzung nicht angesetzt.

Und sie zeigt, dass man ein Kollektiv ist, das in guten und schlechten Zeiten zusammensteht: „Wir sind immer noch sozialistisch-basisdemokratisch – wir diskutieren jede Nummer durch und entscheiden im Kollektiv, was gemacht wird. Und jeder – ob Techniker, Musiker oder Schauspieler, verdient das Gleiche“, erklärt er. Der Zusammenhalt ist groß: Doris Dietzold steht nach schwerer Krankheit – sie hatte eine Hirnblutung – wieder auf der Bühne und hat die große Solonummer. Über ihre Krankheit.