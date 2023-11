Seit 44 Jahren im Rollstuhl Bruno Janßen hat nach schwerem Unfall keine Angst mehr vor Rückschlägen

Schicksalsschläge kennt Bruno Janßen nur allzu gut. Doch der 61-Jährige hat es gelernt, auch in den dunkelsten Stunden zuversichtlich zu bleiben. „Es gibt Menschen, die mit 60 Jahren plötzlich körperliche Beschwerden bekommen und dann fassungslos und ungnädig mit dem Leben sind“, sagt der Klever. „Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich versuche, im Augenblick zu leben und ich sehe das Positive im Leben.“ In der Stadt ist Janßen bekannt. Nicht nur als Lehrer am Konrad-Adenauer-Gymnasium, als Lateinamerika-Kenner und als Grünen-Ratspolitiker. Er fällt auch im Verkehr auf mit seinem E-Handbike, mit dem er täglich von der Brabanter Straße aus gen Klassenzimmer radelt. Zwar besitzt Janßen ein Auto, darin sieht man ihn aber nur selten. Seit 44 Jahren sitzt der Biologie- und Erdkunde-Lehrer im Rollstuhl.