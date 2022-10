Kleve : Briefwahl beantragen oder direkt wählen

Kleve Die Unterlagen für die Landratswahl werden ab Montag, 24. Oktober verschickt. In Kleve kann dann auch Briefwahl beantragt werden, eine Direktwahl im Rathaus ist auch möglich.

Ab Montag, 24. Oktober, werden im Stadtgebiet Kleve die Wahlbenachrichtigungen zur Landratswahl am Sonntag, 27. November, verschickt. Die Wahlberechtigten können ab sofort sowohl per QR-Code, der auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckt ist, per Online Formular, das auf der Homepage der Stadt Kleve vorgehalten wird, oder per Wahlscheinantrag, der auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgedruckt ist, oder per E-Mail, Fernschreiben, Telefax oder Telegramm oder schriftlich einen Antrag auf Briefwahl stellen. Der Antrag muss den Familiennamen, den Vornamen, das Geburtsdatum und die Wohnanschrift enthalten.