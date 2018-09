Kleve: Brennende Matratze löste Feuer in Gefängnis aus

Elf Verletzte durch Feuer in JVA : Ermittler finden Ursache für Brand in Klever Gefängnis

Foto: Evers, Gottfried (eve) 12 Bilder Feuer in Gefängnis in Kleve - Elf Personen verletzt

Kleve Elf Menschen wurden am Montagabend verletzt, als in einer Zelle der JVA Kleve ein Feuer ausbrach. Jetzt haben die Ermittler bekanntgegeben, was nach ersten Erkenntnissen den Brand verursachte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Brand in einer Gefängniszelle der Klever Justizvollzugsanstalt (JVA) Krohnestraße ist ersten Erkenntnissen zufolge von einer brennenden Matratze in der Zelle eines 26-jährigen Insassen ausgegangen. Das teilte der Sprecher der Polizei Kleve am Dienstagmorgen mit. Ob der Brand von dem Gefangenen gelegt wurde oder durch einen Unfall entstanden ist, müssten nun die Brandermittler feststellen, hieß es weiter.

Der 26-jährige Gefangene sei wegen seiner schweren Brandverletzungen noch nicht vernehmungsfähig, sagte der Leiter der JVA, Udo Gansweidt. Der Mann habe in einer Einzelzelle eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe für einen Diebstahl verbüßt, die Mitte Oktober ausgelaufen wäre. Das spräche gegen einen Suizidversuch, sagte der Anstaltsleiter. „Für so ein paar Tage bringt sich kein Mensch um.“ Möglicherweise sei er mit einer Zigarette eingeschlafen.

Bei dem Feuer war der 26-Jährige schwer verletzt worden, ebenso wie zwei Mitarbeiter der JVA, die zunächst mit schwerer Rauchgasvergiftung auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt wurden. Sechs weitere Bedienstete und zwei Mithäftlinge erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei und der Anstaltsleiter mitteilten. Sie wurden nach kurzer Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen.



Rettungshubschrauber im Einsatz : Elf Verletzte bei Brand in Klever Gefängnis

zurück

weiter

Der Brand war laut Angaben der Polizei am Montag gegen 19.20 Uhr in einer Zelle im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Zellentür war verschlossen, als die Bediensteten den austretenden Rauch bemerkten, so dass die Beamten ausschließen, dass das Feuer von außen gelegt wurde. Nach einem eineinhalbstündigen Einsatz der Feuerwehr war die Lage unter Kontrolle.

Wie es dem 26-Jährigen, der mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden war, sowie den anderen Verletzten inzwischen geht, will die Polizei im Verlauf des Tages bekanntgeben.

(jeku/dpa)