Firma van Beusekom : Brand in Werkzeugmarkt – Kripo ermittelt

Kleve-Materborn Die Sicherheitstechnik in dem Werkzeughandel hatte in der Nacht Alarm geschlagen, woraufhin der Inhaber des Marktes zum Betrieb fuhr. Vor Ort fand er einen verrauchten Büroraum im ersten Obergeschoss vor und rief sofort die Feuerwehr.

Zu einem Brand in einem Büroraum des Werkzeugfachmarktes van Beusekom an der Gertrud-Boss-Straße in Materborn wurden in der Nacht Nacht auf Samstag die Löschzüge Kleve und Süd (Materborn /

Die Sicherheitstechnik in dem Werkzeughandel hatte in der Nacht Alarm geschlagen, woraufhin der Inhaber des Marktes zum Betrieb fuhr. Vor Ort fand er einen verrauchten Büroraum im ersten Obergeschoss vor und rief sofort die Feuerwehr. Diese drang unter Atemschutz in das Gebäude vor, installierte einen Rauchschutzvorhang an der Bürotür und ging dann mit einem Strahlrohr zum Löschen des Brandes in den Raum vor. Parallel ging von außen eine Drehleiter in Stellung. Um zu vermeiden, dass sich der Brandrauch im Gebäude ausbreitet, wurde mittels Lüftertechnik ein Überdruck im Gebäude hergestellt, so dass dieses weitestgehend rauchfrei blieb.