Kleve: Brand in Scheune - Ursache unbekannt

Kleve Eine Scheune an der Straße Spyckscher Baum hat am Donnerstag Feuer gefangen. Wie der Brand entstehen konnte, ist noch unbekannt.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstag, 2. August, gegen 19 Uhr eine Scheune auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Straße Spyckscher Baum in Brand geraten. Die Scheune ist etwa 15 Meter breit, 50 Meter lang und zehn Meter hoch. In dem Gebäude war Heu gelagert.