Feuerwehr Kleve musste ausrücken Brand in Industriegebäude an der Boschstraße

Die Feuerwehr Kleve – Löschzüge Kellen, West (Rindern / Donsbrüggen) und Nord-West (Wardhausen-Brienen, Düffelward, Keeken) – wurde heute morgen um 8.25 Uhr zu einem Brand in einem Industriegebäude an der Boschstraße in Kleve alarmiert. In dem Gebäude der Bauunternehmung Heinrich Loock Tiefbau war es zu einer Rauchentwicklung gekommen und der Brandrauch hatte sich unter der Decke einer Halle gesammelt, erklärt Feuerwehrsprecher Florian Pose. Da Rauch aus mehreren Stellen außerhalb und innerhalb des Gebäudes drang, war die Lokalisierung des Brandes zunächst schwierig. Das Feuer konnte aber schließlich gefunden und gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.