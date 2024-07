Manfred Nuy wird 70 Jahre alt Wie sich ein Klever Boxer gegen alle Widerstände durchs Leben kämpft

Mit Manfred Nuy spricht ihn in Kleve niemand an. Er ist der „Manni“ und gehört zum Stadtbild. Manni hat eine einzigartige Karriere als Kampfsportler hinter sich. Jetzt wurde er 70 Jahre alt. Sein Stern ging in den 1970er-Jahren auf. Nuy sorgte zunächst dafür, dass am Niederrhein kaum bekannte Kampfsportarten wahrgenommen wurden. Was dabei half, waren seine Erfolge.