4500 Menschen betroffen : Auch Bombe an der Stiftskirche gefunden – Große Evakuierung am Samstag

Foto: Feuerwehr Kleve 17 Bilder Klever Innenstadt wird nach Bombenfund evakuiert

Kleve Der Bombenfund an der Klever Stiftskirche ist bestätigt. Samstag, 8. Mai, müssen 4500 Menschen aus der Klever City evakuiert werden. Eventuell muss die Bombe gesprengt werden.

Neben dem Bombenfund an der Küppersstraße ist ein weiterer Bombenfund an der Kapitelstraße bestätigt. Es ist wieder eine sehr schwere zehn Zentner-Bombe, wie schon eine Ende März auf dem Areal zwischen Kapitelstraße, Nassauermauer und Van-Galen-Straße gefunden und entschärft wurde.

Die Entschärfung dieser neuen Zehn-Zentner Bombe ist für Samstag, 8. Mai vorgesehen, erklärt Kleves Stadtsprecher Jörg Boltersdorf. Dieses Mal droht, wohl wegen der Lage der Bombe, sogar eine Sprengung, so Boltersdorf.

Kostenpflichtiger Inhalt Erst Ende März war bei Sondierungsarbeiten auf einem Areal an der Kapitelstraße, auf dem die katholische Kirche ein neues Gemeindezentrum errichten möchte, eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. In einem Radius von 500 Metern mussten rund 4500 Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen, darunter auch die Bewohner eines Seniorenheims. Jetzt ist wieder Bombenalarm an der Stiftskirche: Erneut wurde dort ein möglicher Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg lokalisiert. Die Stadt hofft, bis heute Mittag mit dem Kampfmittelräumdienst klären zu können, wann und wie die Bombe neben der Stiftskirche entschärft werden kann.

Auch am morgigen Samstag werden im gleichen Sicherheitsbereich wieder 4500 Menschen evakuiert werden müssen, wird die komplette Innenstadt in einem Radius von 500 Metern rund um den Fundort geräumt sein müssen. Die betroffenen Straßen hat die Stadt Kleve bereits bekannt gegeben. Sie finden sie auf der Internet-Seite der Stadt Kleve. Die dort wohnende und arbeitende Bevölkerung hat ihre Wohnungen und Gewerbetriebe zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen, so Kleves Stadtsprecher Jörg Boltersdorf. Der Zeitpunkt der Entschärfung wird noch mitgeteilt. Die Stadt Kleve bietet den Betroffenen Unterkunft in der Mehrzweckhalle Materborn, Dorfstraße 28, 47533 Kleve.

Der äußere Sicherheitsbereich erstreckt sich über einen Radius von 1 km um den Fundort. Hier ist auf die Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr zu achten. Für allgemeine Rückfragen steht der Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Tel.-Nr. 02821/ 84-474 sowie 02821/ 84-384, zur Verfügung. Schwerkranke und Körperbehinderte werden, soweit erforderlich, durch den Krankentransportdienst aus dem Gefahrenbereich gefahren. Entsprechende Wünsche sind ab sofort an die Leitstelle, Tel.-Nr. 02821/19222, zu richten.

Alle übrigen Personen können sich während der Entschärfungszeit ebenfalls in der Mehrzweckhalle Materborn, Dorfstraße 28, 47533 Kleve, aufhalten.

Die Bewohner des äußeren Sicherheitsbereiches dürfen sich während der Entschärfungszeit nicht im Freien aufhalten.