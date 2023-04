Neues Blumengeschäft Mutter und Tochter eröffnen „Floral Atelier“ in Kleve

Seit dem 1. April steht an der Hagschen Straße 94, unweit des Marktes an der Linde, ein neuer Blumenladen. Den Namen „Blumenmeister Floral Atelier“ haben Olha Pashkur-Werth und ihre Mutter Maria Werth aus gutem Grund gewählt: Nicht nur Pflanzen zieren den Raum, sondern auch handgemachte Kreationen. Dazu zählen Osterhasen, die Maria Werth selbst genäht hat, und ein Gemälde, das sie vor 15 Jahren angefertigt und „auf diesen Laden gewartet hat“, so ihre Tochter.