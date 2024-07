Blitzeinschlag in Kleve „Die halbe Decke ist heruntergekommen“

Die Spuren der Kräfte, die hier am Werke waren, sind deutlich zu erkennen: In ein Wohnhaus an der Hohen Straße im Klever Ortsteil Rindern ist bei einem Gewitter am Dienstag ein Blitz eingeschlagen. Nicht nur von außen am Dach war der Schaden zu sehen. „Die halbe Decke ist heruntergekommen, das sah schon wüst aus“, sagt Feuerwehrsprecher Florian Pose. Die Einsatzkräfte waren mit dem Stichwort „Dachstuhlbrand“ gerufen worden. „Die Gefahr besteht bei einem Blitzeinschlag natürlich immer“, sagt Pose. Dazu war es in diesem Fall aber nicht gekommen. „Für uns gab es daher nicht mehr viel zu tun“, sagt Pose.