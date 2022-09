O’zapft is : Bis zu 12.000 Besucher auf Kleves Oktoberfest erwartet

O’zapft is

Kleve Mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Wolfgang Gebing wurde das Oktoberfest in Kleve offiziell eröffnet. Bis zum 1. Oktober werden rund 12.000 Gäste in Kleves Unterstadt erwartet. Noch sind Karten zu haben.

Das muss er noch mal üben: Bürgermeister Wolfgang Gebing hat am Freitagabend das Klever Oktoberfest mit dem Fassanstich eröffnet – und dafür gefühlt 40 Schläge gebraucht. Dann ging auch noch ein Bierkrug zu Bruch. Sei’s drum. Die Gäste hat es nicht gestört, im Gegenteil: Mit einem Lächeln auf den Lippen lässt es sich am besten in einen feucht-fröhlichen Abend starten.