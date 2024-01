Keine kostenlose Nachleerungen in Kleve Biomüll friert in Abfalltonnen fest – das empfiehlt die USK

Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) empfehlen an strengen Frosttagen vor der Bereitstellung zu prüfen, ob der Inhalt an der Innenwand festgefroren ist. Sollte dies der Fall sein, möge man mit einem flachen Gerät wie beispielsweise einer stabilen Schaufel, vorsichtig den Inhalt von der Behälterwand lösen, wie es von den Umweltbetrieben heißt. „Die Entleerung der Abfallgefäße muss ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust für die USK möglich sein. Auch muss gerade bei Kälte ein übermäßiges Rütteln der Abfallbehälter unbedingt vermieden werden“, schreibt die USK. Durch den Frost sei der Kunststoff spröde und reiße leicht, so dass die Gefahr besteht, die Gefäße dabei zu beschädigen. Die USK weisen darauf hin, dass kein Anspruch auf eine kostenlose Nachleerung besteht.