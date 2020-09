Buchvorstellung : Bildband zeigt Kleves Partner Ronse und Ameland

Kleve Ein neuer Bildband präsentiert markante Sehenswürdigkeiten und Landmarken der Städte Kleve und Ronse sowie der Gemeinde Ameland. Die Publikation erscheint passend zu zwei Jubiläen.

Mehr als 130 Partnerschaften bestehen zwischen Städten und Kommunen in NRW und Benelux. Zwei davon pflegt die Stadt Kleve mit ihren Partnerkommunen Ronse im flandrischen Belgien und der Insel Ameland im niederländischen Friesland. Im Haushaltsjahr 2019 konnte die Gesellschaft für Internationale Begegnungen Kleve Fördermittel im Rahmen des BeneluxNRW-Jahr 2019 in Anspruch nehmen, um die Kontakte zu den Partnerkommunen in Belgien und den Niederlanden auf innovative Art und Weise zu vertiefen, zu beleben und für neue Zielgruppen zu öffnen.