Die Entscheidung steht Kleve bewirbt sich für die Landesgartenschau 2029

Nun ist es perfekt: Die Stadt Kleve bewirbt sich um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2029. Am Mittwochabend votierte eine Mehrheit des Rates dafür. Und die Chancen stehen gut: Als einziger Konkurrent ist die 35.000-Einwohner-Gemeinde Steinfurt bei Münster im Rennen. Um die Lokalpolitiker zu überzeugen, hatte die Verwaltung extra noch einen philosophisch anmutenden Film im Ratssaal abspielen lassen, in dem Klever Persönlichkeiten unter dem Titel „Schaffen, was bleibt“ die Vorteile einer Laga darlegten. Und auch die Stadtspitze legte sich nochmal ins Zeug. Christian Bomblat, Technischer Beigeordneter im Rathaus, sagte: „Diese Bewerbung ist für mich ein Katalysator, der uns zwingt, unsere Energie in den nächsten fünf Jahren in die Umsetzung zu investieren – und nicht ewig zu diskutieren.“