Entscheidung steht kurz bevor Kommission für Landesgartenschau war in Kleve unterwegs

Am Freitag besuchte eine Bewertungskommission Kostenpflichtiger Inhalt Kleve und begutachtete die potenziellen Ausstellungsflächen für die Landesgartenschau 2029. Wie berichtet hatte sich die Stadt auf die Ausrichtung beworben. Bereits am Freitag wird die Entscheidung über die Ausrichtung bekanntgegeben. Der Bewertungskommission gehören neben Vertretern der Landesministerien zahlreiche Fachleute an. So versammelten sich am Freitagmorgen im Rathaus elf Expertinnen und Experten der Fachrichtungen Landschaftsarchitektur, Gartenbau, Städtebau, Tourismus und Naturschutz. Bürgermeister Wolfgang Gebing und Hochschulpräsident Prof. Dr. Oliver Locker-Grütjen empfingen die Delegation.