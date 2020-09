Fahndung läuft : Bewaffnete Räuber überfallen Juwelier in Kleve

Kleve Während einer der Männer den Juwelierinhaber an der Hoffmannallee mit einer Schusswaffe bedrohte, nahm der andere Schmuck aus der Vitrine. Die Räuber flüchteten mit ihrer Beute. Die Fahndung dauert an.

Ein Raubüberfall hat sich am Freitag, 4. September, in Kleve ereignet. Polizeiangaben zufolge hörte der Besitzer eines Juweliergeschäfts an der Hoffmannallee kurz vor 12 Uhr Geräusche aus dem Verkaufsraum seines Geschäftes. Als er den Geräuschen auf den Grund gehen wollte, traf er auf zwei Männer, die ihre Gesichter mit Sturmhauben verdeckt hatten. Während der eine Täter den Juwelierinhaber mit einer Schusswaffe bedrohte, schlug der zweite Täter Vitrinen ein und ergriff mehrere Schmuckstücke.

Danach flüchteten die beiden T#ter ersten Angaben zufolge in einem blauen Seat Leon über die Brahmstraße in Richtung Mittelweg in Materborn. Nach ersten Ermittlungen führte der weitere Fluchtweg der Täter auf die A57 in Fahrtrichtung Krefeld. Die Fahndung dauert an.