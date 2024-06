Unfall in Kleve-Reichswalde Betrunkener fährt mit Pkw Schilder um und landet in Acker

Als die Polizei eintraf, wollte der mutmaßliche Fahrer, der offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, die Örtlichkeit zu Fuß verlassen. Er konnte daran von den Beamten gehindert werden, die ihn anschließend zwecks einer Blutprobe der Polizeiwache zuführten. An den Unfallspuren und Beschädigungen leitete die Polizei ab, dass der Mann auf der Grunewaldstraße in Richtung Materborn gefahren war, als er an der Kreuzung mit der Straße Am Forsthaus zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, dann nach links lenkte, ebenfalls in den Grünstreifen fuhr und letztendlich nach rechts in den Acker fuhr.