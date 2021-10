Hospiz : Welthospiztag mit Thema „Leben! Bis zum Schluss"

Kleverland Der ambulante Hospizdienst am Klever Krankenhaus informiert am 9. Oktober über seine Arbeit und die palliative Versorgung der Schwerstkranken. Genau hinhören und Begleitung ist das, worauf es ankommt.

(RP) Der ambulante Hospizdienst am St.-Antonius-Hospital Kleve informiert am Samstag, 9. Oktober, von 10 bis 15 Uhr an der Alten Mühle in Donsbrüggen über seine Arbeit – über hospizliche Begleitung schwerstkanker Menschen und ihre wichtige palliative Versorgung. Am Welthospiztag kommen dabei unter dem Motto „Leben! Bis zum Schluss.“ indirekt auch Menschen zu Wort, die inzwischen verstorben sind. Menschen, denen die Angst vor Schmerzen genommen wurde. Die Angst vor dem Alleinsein oder die Angst vor dem Gefühl, anderen eine Last zu sein.