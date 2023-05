Kunst im Alter in KLeve zu sehen Kreativität neu entdeckt – mit 96

Immer aber sind es sehenswerte Werke, die auch berühren. Und bleiben. So emotional, wie auch das Leben und der Lebensabend der Teilnehmerinnen sein kann. Deswegen wurden die Werke ausgesucht, um am ersten Maiwochenende in Beveren (Belgien) ausgestellt zu werden. Eine Initiative aus Gütersloh organisiert dies im Rahmen von „Europas Künstlerweg“, der Künstler auf Europa präsentiert und vernetzt. Initiatorin Nirgül Kantar war berührt von Blaschkes Engagement und den Seniorinnen: „Es ist so wichtig, dass Kunst jede Lebensphase begleitet.“