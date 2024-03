Besuchermagnet in Kleve 55-Euro-Knöllchen trüben Freude über China Lights

Um in den Abendstunden die bunten China Lights im Klever Tiergarten zu sehen, zahlen Erwachsene 15 Euro Eintritt. Für viele kam in den vergangenen Wochen aber noch ein üppiger Betrag obendrauf: 55 Euro Verwarngeld. Der Grund: Weil Parkplätze rund um den Zoo rar sind, stellen viele Besucher ihr Auto vor allem freitags, samstags und sonntags entlang der Tiergartenstraße auf dem Grünstreifen ab. Betroffene sind enttäuscht über das rigide Vorgehen der Stadt – sie haben sich an unsere Redaktion gewandt.