Rat der Stadt kleve : Politik startet mit Haushalt für 2021 in neue Ratsperiode

Der Rat der Stadt tagt in der Klever Stadthalle, in der die Corona-nötigen Abstände eingehalten werden können. Foto: Peter Graupner

Kleve Besondere Corona-Regeln für die Sitzung des Rates der Stadt Kleve. Neben der Vereidigung des Bürgermeisters stehen über 40 Tagesordnungspunkte an.

42 Tagesordnungspunkte umfasst die erste Ratssitzung des neuen Rates am Montag, 2. November, 17 Uhr in der Stadthalle. Bis Tagesordnungspunkt 5 stehen die Vereidigung des Bürgermeisters und die Verpflichtung der Ratsmitglieder an, dann werden die Ausschüsse und Beiräte bestimmt und die Besetzung der Gremien des Sparkassenzweckverbandes. So weit, so gut. Konstituierende Sitzung des Rates, der für die nächsten fünf Jahre die Geschicke der Stadt in der Hand hat.