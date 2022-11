Eventcoaching „Create Your Future“ : Ausbildungs-Börse statt Kinobesuch

Schüler des Berufskollegs Kleve lernten beim Eventcoaching für junge Menschen den Roboter „Pepper“ kennen. Foto: Clara Vesely

Kleve Unter dem Motto „Create Your Future“ kamen jetzt zahlreiche Klever Schüler zur Ausbildungsbörse ins Tichelpark-Kino. Was das Eventcoaching zu bieten hatte.

Von Clara Vesely

Statt Kinobesuchern tummelten sich am Mittwochvormittag knapp 200 Schüler im und um das Klever Tichelpark-Kino. Anstelle der 3D-Version des Marvel-Films „Black Panther: Wakanda Forever“ gab es vielmehr einen 3D-Drucker und echten Roboter zu sehen. Neben diesen Exemplaren lockten das Berufsbildungszentrum Kleve sowie die Agentur für Arbeit Wesel mit Workshops, Vorträgen, außerdem waren verschiedene Verbände vertreten. Das Eventcoaching unter dem Motto „Create Your Future“, eine Art Ausbildungsbörse, brachte Schülern der Höheren Berufsfachschulen und Beruflichen Gymnasien vom Berufskolleg Kleve Einblicke in verschiedene Berufswelten und übte mit ihnen das Erstellen einer Bewerbung.

„Es geht darum, dass die Schüler berufliche Orientierung erhalten und sich über Ausbildungsberufe informieren können“, sagt Nadja Bauer von der Geschäftsführung des Berufsbildungszentrums Kleve. Dies soll auf eine spielerische Art geschehen, sodass die jungen Menschen auch Spaß an der Vermittlung der Inhalte haben. Dafür bekommen die Schüler zu Beginn einen Laufpass, mit dem sie bei den verschiedenen Stationen Stempel sammeln können. Der Laufpass soll den Besuchern dabei nicht nur eine Orientierung geben, sondern er dient auch den Veranstaltern als abschließendes Fazit dafür, welche Angebote angenommen wurden und woran man in Zukunft anknüpfen kann.

Direkt am Eingang wurden Schüler von „Pepper“, einem kleinen humanoiden Roboter, begrüßt. Mit ihm konnte man sich – mal mehr, mal weniger gut – unterhalten und Feedback zur Veranstaltung geben. Gemeinsam mit dem 3D-Drucker verwiesen die technischen Objekte auf die voranschreitende Digitalisierung, die in der Berufswelt zunehmend genutzt wird. Weiter im Erdgeschoss konnten sich die Schüler allgemein über das duale Studium aber auch über verschiedene Ausbildungsberufe an den Infoboxen informieren. Unterstützung gaben Vertreter des Vereins Agrobusiness Niederrhein, der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer. Der Fokus lag somit auf landwirtschaftlichen, handwerklichen, technischen und naturwissenschaftlichen Berufen, in denen derzeit ein erhöhter Bedarf an Arbeitskräften herrscht. „Außerdem versuchen wir auch, Mädchen mehr für handwerkliche Berufe zu begeistern“, sagte Brauer. Weiter konnten die Teilnehmer mit VR-Brillen der Agentur für Arbeit virtuell Einblicke in verschiedene Berufswelten, etwa aus dem kaufmännischen, technischen und sozialen Bereich, erhalten.

Im Kino eins im Erdgeschoss konnten sich die Schüler etwa 30-minütige Vorträge von Referenten zum Arbeitsmarkt oder zu erneuerbaren Energien anhören. In den anderen Kinosälen fanden die Workshops statt. Hier wurde den Schülern Wissenswertes zu Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgesprächen (auch per Online-Video), der Nutzung von sozialen Medien sowie der Relevanz von Digitalisierung und Drohnen in der Arbeitswelt vermittelt. Weiter erhielten die Jugendlichen in der ersten Etage eine Typberatung, bei der sie Tipps zu einem angemessenem Auftritt und adäquater Kleidung bekamen. Besonders gut wurde die Station der Bewerbungsfotos von Mädchen angenommen, bei der die Schülerinnen sich von Stylisten vorher schminken lassen konnten.