Beratung für Zwölftklässler : Chefs stellen sich Schülerfragen

Karina Mayer von der Firma Aptis GmbH aus Goch simuliert mit Schülern ein Bewerbungsgespräch. Foto: Marc Cattelaens

Kleve Das Berufskolleg in Kleve bot 100 Schülern die Möglichkeit, mit Unternehmern ins Gespräch zu kommen. Beim Berufsorientierungstag schauten sich die Chefs die Bewerbungen der Zwölftklässler an und gaben Tipps.

Mit ihrer Bewerbungsmappe in der Hand wartet Alah Ahmed darauf, dass die Personalchefin den Raum betritt, um mit ihr das Bewerbungsgespräch zu führen. Ein bisschen aufgeregt ist sie schon. Dabei könnte sie eigentlich völlig entspannt sein. Denn am Ende des Gesprächs wird ihr niemand einen Job anbieten. Und die Zwölftklässlerin weiß das schon, bevor das erste Wort im Bewerbungsgespräch fällt.

Alah Ahmed besucht eines der vier Beruflichen Gymnasien des Berufskolleg des Kreises Kleve in Kleve. Gemeinsam mit 99 anderen Schülern nahm sie am Berufsorientierungstag des Berufskollegs teil. Das Prinzip der Veranstaltung: Die Schüler kommen mit potenziellen Arbeitgebern aus der Region zusammen, die mit ihnen am Berufskolleg Bewerbungsgespräche durchspielen, die Bewerbungsunterlagen der Schüler prüfen und sie über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren. „Diese Veranstaltung ist für uns eine Premiere. Wir erhoffen uns davon, dass beide Seiten profitieren – die Schüler und die Betriebe“, sagt Peter Wolters, der Schulleiter des Berufskollegs Kleve. Dagmar Lörper, Koordinatorin der Beruflichen Gymnasien am Berufskolleg, ergänzt: „Die Ratschläge und Erwartungen der Fachleute aus der Wirtschaft verhelfen unseren Schülern dazu, eine realistischen EInschätzung über den Beruf selbst, und über die eigenen Leistungen sowie das eigene Auftreten zu bekommen.“

Info Das Berufliche Gymnasium Schulabschluss Die Beruflichen Gymnasien am Berufskolleg Kleve führen zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur). Besonderheit ist die konsequente Ausrichtung auf den Beruf. Bausteine In ihrer Schullaufbahn besuchen die Schüler Studienorientierungsmessen, absolvieren verpflichtende Betriebspraktika und besuchen Hochschulen und Firmen.

Alah Ahmed kann das nur bestätigen. „Mir hat das Gespräch enorm geholfen. Ich bin jetzt viel selbstbewusster, kann ziemlich genau sagen, wo meine Schwächen und meine Stärken liegen“, sagt sie. Ihr Gesprächspartnerin war Pauline Schramm, Vertriebsmitarbeiterin der Firma Fluxana aus Bedburg-Haun. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Röntgenfluoreszenzanalyse – ein Fachgebiet, mit der die Schülerin bis dato keine Berührungspunkte hatte. Trotzdem erstellte sie im Vorfeld eine Bewerbungsmappe für einen Job in der Firma. „Das Gespräch lief sehr gut. Ich konnte viele Fragen stellen und habe viel über die Vielfalt der Berufs bei Fluxana kennengelernt“, berichtet die Schülerin. Pauline Schramm war früher selbst Schülerin am Beruflichen Gymnasium Ernährung des Berufskollegs. Sie findet es gut, dass das Berufskolleg jungen Menschen die Möglichkeit gibt, früh in den Beruf hineinzuschnuppern. Und sie nimmt gerne am Berufsorientierungstag teil, auch, weil sie darin eine Chance sieht, ihr Unternehmen den Schülern bekannt zu machen und dieses als potenziellen Arbeitgeber vorzustellen.

Auch Sebastian Schön, Geschäftsführer der Aptis GmbH, nahm an der Veranstaltung teil. Das Start-Up-Unternehmen aus Goch bietet für seine Kunden Digitalisierungslösungen an. Schön selbst hat auch erst lernen müssen, was bei einem Bewerbungsgespräch für den Arbeitgeber wirklich zählt. „Wir haben das früher quasi aus dem Lehrbuch gemacht und die typischen Fragen gestellt. Das hat uns aber ziemlich wenig gebracht. Inzwischen höre ich mir lieber an, was die Bewerber wirklich zu sagen haben. So versuche ich etwas, über ihre Persönlichkeit zu erfahren. Das zählt viel mehr als beispielsweise, wie sich jemand beim Vorstellungsgespräch kleidet“, sagt Schön. Zoe Adams hat sich die Unternehmensgruppe Salvea als Ansprechpartner ausgesucht. „Wir sind meine Bewerbung durchgegangen. Ich konnte viele Fragen stellen. Und Patrick Prehn vom Salvea Allround Sports in Kleve hat mir gesagt, worauf es beim Bewerbungsgespräch ankommt: Persönlichkeit zeigen, sich nicht verstellen“, sagt die Zwölftklässlerin.