Kleve : Berns-Gruppe zieht um und will wachsen

Kleve Die Firma für Gebäudetechnik wandert mit ihrem Standort an die Boschstraße. Das derzeit genutzte Gebäude an der Siemensstraße wird verkauft.

(RP) Die Berns-Gruppe zieht um. Das Unternehmen für Gebäudetechnik hat einen neuen Standort an der Boschstraße im Klever Industriegebiet gekauft. Der Umzug vom derzeitigen Firmenstandort an der Siemensstraße 15 in Kleve sei zuletzt unumgänglich geworden, da sich das Team der Gruppe in den vergangenen Jahren ständig vergrößert habe, wie es vom Unternehmen heißt. Die alten Büros sind schlicht zu klein geworden. Der Umzug in das neue Bürogebäude ist für 2021 geplant.