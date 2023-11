Entwicklungshilfe in Benin Das ist der neue Pro-Dogbo-Kalender in Kleve

Dogbo ist eine Stadt im Staat Benin. Bis 1975 hieß das Land Dahomey, die offizielle Landessprache ist französisch, aber es gibt noch etwa 53 weitere nationale Sprachen. Benin hat etwa 13 Millionen Einwohner, davon leben 31.000 in Dogbo. „Pro dogbo“ fördert die Entwicklung junger Menschen, so dass sie später für ihr eigenes Auskommen sorgen können. Eine Bevormundung in der Form der Hilfe lehnt der Verein ab, stattdessen wird die Eigeninitiative der Jugendlichen angestrebt. „Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe leisten, was wichtig ist und auch funktioniert. So leisten wir auch einen Beitrag zur Bekämpfung von Fluchtursachen“, sagt Josef Joeken, ehemaliger Bürgermeister Kleves.