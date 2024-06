Zeichen gegen Gewalt in Kleve „Wir müssen alle Haltung zeigen“

Zunächst gab es den Film „Wo das Gras violett ist“ von der Studentin Klara Schmickler zu sehen. Ihr Werk zeigte eindringlich, dass neben der körperlichen Gewalt gerade auch die seelischen Verletzungen der Opfer tiefen Einfluss auf die Verhaltensmuster nehmen. Mit dem Film hatte sich Klara Schmickler, aufgewachsen in Pfalzdorf, für den Masterstudiengang in Dortmund qualifiziert. Der Zuspruch war auch bei der Benefizveranstaltung groß. „Die Matinee hallt bei ihr und uns allen nach“, sagt Zonta-Präsidentin Mechtild Janßen. „Denn es gibt so viele Seiten von Gewalt, die völlig unnötig Frauen und Mädchen treffen“.