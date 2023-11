Belgien in Kleve Belgischer Abend mit Bier und Fritten am Turm

Ist Belgien aber nur ein Land für Insider? Eine Britin erklärte kurz vor dem Brexit-Referendum, warum sie für Leave stimmen will: „Weil Großbritannien nicht von so einem kleinen Land wie Belgien regiert werden sollte!“ Doch wie ist das Land wirklich – das soll ein „Belgischer Abend am Turm“ am Mittwoch, 15. November, klären. Mit Journalist und Buchautor Bernd Müllender. Der Aachener Journalist und Buchautor wird durch den vielschichtigen Veranstaltungsabend am Turm führen. Er liest ausgewählte Kapitel aus seinen Büchern „Belgien – Ein Länderportrait“ und „100 Orte in Ostbelgien“ .