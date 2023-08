Standort gesucht Kleve bekommt eine neue Polizeiwache

Die Wache der Kreispolizei in Kleve hat ihren Zenit überschritten. In den Gängen fehlt Tageslicht, die Büros genügen nicht mehr den Ansprüchen. Parkplätze gibt es reichlich, doch Arbeitsplätze sind rar. Dabei wachsen die Anforderungen an die Verbrechensbekämpfung. Automatensprenger, Cyberattacken, Clans – die Beamten müssen ihre Methoden ständig weiterentwickeln, um auch in der Region für Sicherheit zu sorgen. Da ist eine moderne Polizeiwache unabdingbar. Und genau die plant Kreispolizei derzeit.