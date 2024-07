Es braucht mehr Klassen Kleve soll eine neue Grundschule bekommen

Die entsprechenden Prognosen liegen auf dem Tisch, sie sind unmissverständlich: Die Schülerzahlen steigen, in Kleve braucht es dringend weitere Kapazitäten an Grundschulen. Nur wo sollen sie geschaffen werden? Wie berichtet hatte die Grünen-Fraktion beantragt, die Grundschule An den Linden, die bislang drei Klassen je Jahrgang hat, zum nächstmöglichen Zeitpunkt vierzügig auszubauen und die Mensa zu erweitern. Diese Idee verteidigte Ulrike Wäckers (Grüne) nun im Rat. Die Vierzügigkeit An den Linden sei eine logische Folge aus der Schulentwicklungsplanung und dringend notwendig, so Wäckers. „Wir haben diesen Antrag gestellt, weil es in der aktuellen Schulentwicklungsplanung so steht, aber auch, weil die Anmeldezahlen so sind, wie sie sind“, sagte sie.