Hängepartie mit der Bahn Bekommt der Klever Bahnhof Aufzüge zur Gleisquerung?

Der Neubau des Konrad-Adenauer-Gymnasiums am Bahnhof nimmt immer stärker Form an. Ab dem Schuljahr 2026/27 soll dort Unterricht stattfinden. Das setzt Politik und Verwaltung mächtig unter Druck, denn bislang gibt es keine barrierefreie Querung der Gleise. Derzeit steht Reisenden bloß eine Treppe zur Verfügung – für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Kinderwagen oder Koffer eine unüberwindbare Hürde. Daher plant die Stadt seit Jahren eine Unterführung. Doch die Zusammenarbeit mit der Bahn läuft schleppend, der Konzern zeigt sich wenig engagiert, hinter vorgehaltener Hand ist im Rathaus von Kommunikationsdesastern die Rede. Damit ist klar: Bis das kostspielige Projekt umgesetzt ist, wird es dauern. Zumal es in dem Bereich Probleme mit „drückendem“ Grundwasser gibt.