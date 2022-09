Kleve : Mit ganz viel Zuversicht in ein neues Leben

Kleve Vor zwei Jahren war Ulrike Lüke sterbenskrank. Ihr wurden beiden Unterschenkel amputiert. Im Franziskushaus in Kleve schöpfte die heute 70-Jährige neuen Lebensmut.

Vor ziemlich genau zwei Jahren erlebte Ulrike Lüke die dunkelsten Stunden ihres Lebens. Sie erkrankte schwer am Herzen, man brachte sie ins Marienhospital nach Kevelaer . „Ich war sehr schwach und dachte, ich musste sterben“, sagt die heute 70-Jährige rückblickend. Die Herz-OP glückte, doch die Ärzte mussten ihr die Nachricht übermitteln, dass sie ihr beide Unterschenkel amputieren müssen. „Nur so konnte man mein Leben erhalten“, sagt Lüke.

Nach der Amputation kam dann der nächste Schicksalsschlag: Ihr Mann, der bis dato mit ihr gemeinsam in der Nähe von Geldern gewohnt hatte, teilte ihr mit, dass er sich kein gemeinsames Leben mit ihr mehr vorstellen kann. „Er zeigte mir die rote Karte, sagte mir, dass er mit mir nicht alt werden möchte“, sagt Lüke. Ihre Tochter wohnt in London, ihr Sohn in Berlin. Die 68-Jährige fühlte sich auf einmal schrecklich allein. „Ich hatte kein Zuhause mehr, wusste nicht mehr wohin.“ Ihr Sohn bot ihr zwar an, sie nach Berlin zu holen, doch das war für die Niederrheinerin keine Option. Sie wollte ihm auch nicht zur Last fallen.