Workshop in der Stadthalle Beim Klever Mobilitätskonzept sind jetzt die Bürger gefragt

Großen Wert legen die BSV-Mitarbeiter neben funktionierenden Radverbindungen vor allem auf die Wege für Fußgänger. Dazu sei es ratsam, Punkte, an denen ein Verweilen oder Ausruhen möglich sei, auszumachen und zu verbinden und Bürgersteige im Blick zu halten, die in Kleve an vielen Orten zu schmal seien. „Das ist eine langfristige Aufgabe, die man nicht aus den Augen verlieren darf“, hatte es zuvor von BSV schon in den Fachausschüssen geheißen.