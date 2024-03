Prophet ist wieder Zuhause Der „Prophet“ ist wieder in Kleve – Raubkunst nach 50 Jahren übergeben

Was war zu tun? Einerseits sei die Straftat nach 50 Jahren verjährt, anderseits die Figur im Kunsthandel unverkäuflich, so Eisenbeis. Zwar sei sie nicht im internationalen Art-Lost-Register, eine Art „Fahndungsliste“ für gestohlenes Kulturgut, die in den 1980er-Jahren aufgestellt wurde, gelistet gewesen. Doch der Kunsthandel habe seine große Transparenz bewiesen und gezeigt, wie schnell er reagiere, so der Van Ham-Geschäftsführer. Hinzu kam, dass sich de Werd sagte, wo eine gestohlene Figur ist, können auch weitere sein. Er wurde fündig: Aus einem Retabel in Paffendorf waren 1971 zwei Stifterfiguren gestohlen worden – auch sie wurden in dem Nachlass „dingfest“ gemacht und jetzt übergeben. „Ich wollte eine schnelle und unkomplizierte Lösung und kein jahrelanges Verfahren um die drei Figuren“, sagte Eisenbeis. Denn nach der Verjährung hätte ein Gericht auch auf einen gutgläubigen Erwerb der Erbengemeinschaft entscheiden können. Also einigte sich das Auktionshaus mit der Erbengemeinschaft, kaufte die Figuren und gab sie als Schenkung an die Kirchen zurück.