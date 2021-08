Händler, Gastronomie, Dienstleister : Befragungen in der Klever Innenstadt geplant

Befragungen in der Klever Innenstadt geplant

So voll haben Klever Händler die Fußgängerzone am liebsten.

Kleve Im September sollen die verschiedenen Nutzungen in der Klever Innenstadt erhoben werden. Die Stadt könne auf dieser Grundlage gezielt Maßnahmen ergreifen, um die Innenstadt weiter zu stärken, heißt es.

Ab September werden Börsting und ihre Kollegen des Planungsbüros die verschiedenen Nutzungen in der Klever Innenstadt erheben – von Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen bis hin zu kulturellen und sozialen Einrichtungen. Aus der Erhebung sollen Informationen zur Qualität der Immobilie und deren Nutzung sowie des öffentlichen Raumes und der Nachbarschaft hervorgehen. Daraus wiederum will das Stadt + Handel Potenziale und Entwicklungsbedarfe für die Klever Innenstadt ableiten. Die Stadt Kleve könne auf dieser Grundlage gezielt Maßnahmen ergreifen, um die Innenstadt weiter zu stärken, heißt es nun in einer Mitteilung.