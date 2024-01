Händler-Beschwerden Hat Kleves Innenstadt ein Hitzeproblem?

Die Zahl der Leerstände in der Klever Innenstadt wuchs spätestens mit der Corona-Krise rasant. Mittlerweile gibt es auch in bester Lage zig verwaiste Geschäftslokale. Aus Sicht der Stadt Kleve, die den Dialog mit den Einzelhändlern gesucht hat, liegt das nicht etwa nur an der wachsenden Konkurrenz durch Online-Händler, sondern auch am Klimawandel. Dirk Posdena, Fachbereichsleiter Klimaschutz, sagte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Klima-, Umwelt- und Naturschutz: „Wir haben mit vielen Einzelhändlern gesprochen. Das Ergebnis ist, dass die deutlich umsatzschwächsten Tage nicht die mit Regen sind, sondern die Tage, an denen es zu heiß war.“ So seien die steigenden Temperaturen ein echtes Problem für den Einzelhandel.